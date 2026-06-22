Скульптура увековечила триумф Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист изображён в форме национальной сборной рядом с Кубком мира. На его груди видны три звезды, символизирующие все три мировых титула "альбиселесте", пишет MARCA.
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Как выглядит новая статуя Месси?
Этот монумент расположен в городе Кутраль-Ко, что в аргентинской провинции Неукен, на пересечении национальной трассы № 22 и улицы Мануэля Савио. Сооружение впечатляет своими масштабами: его высота достигает 26 метров, а общий вес составляет более 70 тонн.
В основе конструкции лежит прочный стальной каркас, надежно покрытый несколькими слоями бетона. Автором этого масштабного проекта стал местный скульптор-самоучка Альдо Бероиса. Создание памятника длилось целый год, в течение которого художник плодотворно сотрудничал со строительными бригадами и активными жителями города.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В муниципалитете это событие уже назвали историческим для города. Во время церемонии открытия мэр Кутраль-Ко подчеркнул, что гигантский монумент станет одним из главных символов региона и должен привлечь путешественников из разных стран.
Презентация вызвала масштабный ажиотаж. На мероприятие съехались сотни жителей провинции, туристов и футбольных болельщиков с аргентинскими флагами и в культовых бело-голубых футболках национальной сборной.
Как Аргентина выступает на чемпионате мира этого года?
- Сборная Аргентины уверенно начала выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года, одержав разгромную победу над Алжиром в первом туре со счётом 3:0. Главной звездой матча стал капитан "альбиселесте" Месси, который отличился хет-триком, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах.
Эта победа позволила Аргентине возглавить турнирную таблицу своей группы благодаря лучшей разнице мячей. Действующие чемпионы мира пока занимают первую позицию.
Впереди у команды Лионеля Скалони ещё два матча группового этапа, которые определят итоговое место в борьбе за выход в 1/16 финала: 22 июня в 20:00 игра против Австрии, а 28 июня в 05:00 – заключительный поединок против дебютанта турнира, сборной Иордании.