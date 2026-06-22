Скульптура увіковічнила тріумф Мессі на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Футболіст зображений у формі національної збірної поруч із Кубком світу. На його грудях видно три зірки, які символізують усі три світові титули "альбіселесте", пише MARCA.

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Цей монумент розташований у місті Кутраль-Ко, що в аргентинській провінції Неукен, на перехресті національної траси № 22 та вулиці Мануеля Савіо. Споруда вражає своїми масштабами: її висота сягає 26 метрів, а загальна вага складає понад 70 тонн.

В основі конструкції лежить міцний сталевий каркас, надійно покритий кількома шарами бетону. Автором цього масштабного проєкту став місцевий скульптор-самоучка Альдо Бероїса. Створення пам'ятника тривало цілий рік, упродовж якого митець плідно співпрацював із будівельними бригадами та активними жителями міста.

У муніципалітеті подію вже назвали історичною для міста. Під час церемонії відкриття мер Кутраль-Ко підкреслив, що гігантський монумент стане одним із головних символів регіону та має привабити мандрівників із різних країн.

Презентація викликала масштабний ажіотаж. На захід з'їхалися сотні мешканців провінції, туристів та футбольних вболівальників з аргентинськими прапорами й у культових біло-блакитних футболках національної команди.

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