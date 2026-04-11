Громкая сенсация в УПЛ: Металлист 1925 впервые в истории обыграл Динамо
- Металлист 1925 победил Динамо со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Антюха на 78-й минуте.
- Это поражение стало вторым подряд для Динамо, усложнив их шансы на попадание в еврокубки.
Поединок в Житомире завершился сенсацией, которая может повлиять на расклад сил в верхней части таблицы. Динамо потеряло важные очки, тогда как соперник воспользовался своим шансом на максимум, передает 24 Канал.
Как харьковчане победили?
Единственный гол во встрече забил Денис Антюх на 78-й минуте, фактически с первого серьезного момента своей команды.
Киевляне владели инициативой и имели значительное преимущество по статистике, однако реализовать свои возможности не смогли.
Удар по амбициям Динамо
Поражение стало уже вторым подряд для столичного клуба в чемпионате, что существенно бьет по их шансам в борьбе за еврокубки.
Перед туром Динамо находилось среди претендентов на топ-3, но потеря очков позволила конкурентам оторваться.
Зато Металлист 1925 продемонстрировал дисциплинированную игру и хладнокровие, одержав первую в своей истории победу над Динамо, приблизившись к киевлянам на расстояние трех очков. К тому же у харьковчан есть матч в запасе – против Вереса.
Другие интересности 23-го тура УПЛ
- Поединок между Полтавой и Полесьем, в котором хозяева проиграли 0:4, оказался в центре громкого скандала – из-за возможной "сдачи" матча полтавчанами.
- Карпаты одержали четвертую победу подряд, одолев Александрию со счетом 2:0.
- Рух и Колос сыграли вничью 1:1, обменявшись точными ударами в последние 5 минут игры.