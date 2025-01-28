18-летний Геннадий Синчук официально стал игроком Монреаля. Талантливый футболист подписал контракт сроком до 2028 года, пишет 24 Канал.

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Успешный трансфер Металлиста

На авторитетном портале Transfermarkt появились финансовые подробности продажи Синчука в Монреаль. За своего воспитанника Металлист получил 4,8 миллиона евро. Интересно что стоимость самого футболиста экспертами сайта оценивается в 400 тысяч евро.

Отметим, что трансфер Синчука не смог побить самую дорогую продажу среди команд Первой лиги. Пальму первенства продолжает удерживать переход Владислава Супряги в киевское Динамо. Тогда Днепр-1, который только вышел во второй по силе дивизион Украины, получил за форварда 6,5 миллионов евро.

Что касается Металлиста, то в истории обновленного клуба это самый дорогой трансфер на выход с 2020 года.

Карьера Синчука