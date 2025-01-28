18-річний Геннадій Синчук офіційно став гравцем Монреаля. Талановитий футболіст підписав контракт терміном до 2028 року, пише 24 Канал.

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Успішний трансфер Металіста

На авторитетному порталі Transfermarkt з'явилися фінансові подробиці продажу Синчука до Монреаля. За свого вихованця Металіст отримав 4,8 мільйона євро. Цікаво що вартість самого футболіста експертами сайту оцінюється у 400 тисяч євро.

Зазначимо, що трансфер Синчука не зміг побити найдорожчий продаж серед команд Першої ліги. Пальму першості продовжує утримувати перехід Владислава Супряги до київського Динамо. Тоді Дніпро-1, який тільки вийшов до другого за силою дивізіону України, отримав за форварда 6,5 мільйонів євро.

Щодо Металіста, то в історії оновленого клубу це найдорожчий трансфер на вихід з 2020 року.

Кар'єра Синчука