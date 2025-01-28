18-річний Геннадій Синчук офіційно став гравцем Монреаля. Талановитий футболіст підписав контракт терміном до 2028 року, пише 24 Канал.
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Успішний трансфер Металіста
На авторитетному порталі Transfermarkt з'явилися фінансові подробиці продажу Синчука до Монреаля. За свого вихованця Металіст отримав 4,8 мільйона євро. Цікаво що вартість самого футболіста експертами сайту оцінюється у 400 тисяч євро.
Зазначимо, що трансфер Синчука не зміг побити найдорожчий продаж серед команд Першої ліги. Пальму першості продовжує утримувати перехід Владислава Супряги до київського Динамо. Тоді Дніпро-1, який тільки вийшов до другого за силою дивізіону України, отримав за форварда 6,5 мільйонів євро.
Щодо Металіста, то в історії оновленого клубу це найдорожчий трансфер на вихід з 2020 року.
Кар'єра Синчука
- Нагадаємо, що Геннадій Синчук зіграв за основну команду Металіста у всіх турнірах 37 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист (4 матчі + 1 асист в УПЛ).
- Вінгер регулярно викликався до юнацьких збірних України та був півфіналістом Євро-2024 серед команд U-19. На турнірі вінгер відзначився голом у ворота Італії (3:2).
- Раніше повідомлялося, що Синчук стане гравцем італійської Болоньї. Начебто футболіст повинен був транзитом через Італію опинитися у Монреалі, де найближчі пів року мав грати в оренді. У підсумку Геннадій став повноцінним гравцем клубу МЛС.