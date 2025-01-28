Рекорд Супряги остался непоколебимым: сколько заработал Металлист на трансфере Синчука
Харьковский Металлист завершил трансфер своего воспитанника Геннадия Синчука к представителю МЛС канадскому Монреалю. Клуб Первой лиги получил солидную компенсацию за игрока юношеской сборной Украины.
18-летний Геннадий Синчук официально стал игроком Монреаля. Талантливый футболист подписал контракт сроком до 2028 года, пишет 24 Канал.
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Успешный трансфер Металлиста
На авторитетном портале Transfermarkt появились финансовые подробности продажи Синчука в Монреаль. За своего воспитанника Металлист получил 4,8 миллиона евро. Интересно что стоимость самого футболиста экспертами сайта оценивается в 400 тысяч евро.
Отметим, что трансфер Синчука не смог побить самую дорогую продажу среди команд Первой лиги. Пальму первенства продолжает удерживать переход Владислава Супряги в киевское Динамо. Тогда Днепр-1, который только вышел во второй по силе дивизион Украины, получил за форварда 6,5 миллионов евро.
Что касается Металлиста, то в истории обновленного клуба это самый дорогой трансфер на выход с 2020 года.
Карьера Синчука
- Напомним, что Геннадий Синчук сыграл за основную команду Металлиста во всех турнирах 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист (4 матча + 1 ассист в УПЛ).
- Вингер регулярно вызывался в юношеские сборные Украины и был полуфиналистом Евро-2024 среди команд U-19. На турнире вингер отметился голом в ворота Италии (3:2).
- Ранее сообщалось, что Синчук станет игроком итальянской Болоньи. Вроде бы футболист должен был транзитом через Италию оказаться в Монреале, где ближайшие полгода должен был играть в аренде. В итоге Геннадий стал полноценным игроком клуба МЛС.