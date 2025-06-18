После победы Флориды Пантерс в финале Кубка Стэнли, Международная федерация хоккея поздравила новоиспеченных чемпионов. Однако специально обошла вниманием российских хоккеистов, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Истерика россиян

Одним из первых на ситуацию отреагировал бывший вице-президент магнитогорского Металлурга Геннадий Велычкин, заявив, что в организации брызжет злость и зависть, а также назвал ее представителей дибилами и идиотами.

Бывший хоккеист Вячеслав Фетисов сделал вид, что его не задели действия Федерации, однако также не удержался от оскорблений.

Это в очередной раз свидетельствует о том, что это не международная федерация хоккея, а какая-то промокашка спортивная. Как можно не поздравить, вычеркнуть людей из того, что они достигли успеха? Даже уже смешно это все комментировать,

– сказал Фетисов.

Интересно, что представителей России даже не поместили на плакат в соцсетях.