С России сняли санкции за допинг

Мировая легкая атлетика сняла часть санкций с российской федерации, которые действовали из-за допингового скандала. Однако российские спортсмены все еще не могут полноценно вернуться к международным стартам.

Решение принял совет международной федерации легкой атлетики после многолетней дисквалификации России. Это стало первым серьезным ослаблением ограничений, введенных еще в 2015 году, пишет ТАСС.

Смотрите также Пока Путин бомбит Украину, почти 5 тысяч российских атлетов допустили к международным турнирам

Что известно о санкциях?

Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от членства в международной организации в 2015 году после разоблачения государственной системы допинга. Скандал стал одним из самых громких в истории спорта и привел к отстранению российских легкоатлетов от Олимпиад и чемпионатов мира.

Впоследствии международная федерация требовала от России полного реформирования антидопинговой системы, изменений в руководстве и выплаты штрафов. Только после многолетнего контроля и аудита было признано, что часть условий выполнено.

Что это означает на практике?

Хотя членство федерации формально восстановлено, спортсмены из России все еще не допущены к международным соревнованиям из-за санкций, связанные с полномасштабной войной против Украины. Запрет на участие под национальным флагом и в дальнейшем остается в силе.

Таким образом, решение имеет скорее юридический и организационный характер: федерация вернулась в структуру мировой легкой атлетики, но ее представители не могут выступать на главных турнирах.

Возвращение России в мировой спорт