"Правила одинаковы для всех": МПК ответил на обвинения Украины в давлении на Паралимпиаде-2026

Накануне Национальный паралимпийский комитет Украины заявил о давлении на спортсменов и тренеров со стороны Международного паралимпийского комитета и Организационного комитета Игр. В ответ МПК отреагировал на обвинения Украины в "систематическом давлении" во время Паралимпиады-2026.

Украинская делегация сообщила, что МПК требовал снять флаг с дома и заставил Александру Кононову убрать серьги "Stop war" и другие проявления. После этого МПК отреагировал на обвинения, сообщает Associated Press.

Как в МПК прокомментировали обвинения?

В МПК отметили, что заявление украинского Национального паралимпийского комитета стало для них "неожиданным". Представитель МПК Крейг Спенс сообщил, что Комитет "не получал никаких обращений" от Украины.

Мы удивлены этим, поскольку не получали от них никаких отзывов во время ежеутренних встреч руководителей делегаций. Кроме того, мы не получили от них никакой информации через официальные или неофициальные каналы, существующие в поселке,

– сообщил спикер.

Отдельно он прокомментировал ситуации, на которые указал украинский комитет. В частности, требование к парабиатлонистке снять серьги с надписью "Stop War" спикер объяснил "правилами Игр".

Зато вопрос о снятии флага Украины в МПК пообещали дополнительно рассмотреть.

Если посмотреть вокруг на стадионах, то становится очевидным, что флаги разрешены, поэтому мы просто хотим выяснить, почему именно эти флаги не были разрешены в конкретный день, о чем сообщили украинцы через медиа,

– сказал Спенс.

По информации Reuters, организаторы также объяснили, почему фанатам с украинской символикой запретили посещать соревнования по паралижным гонкам. Причиной стало то, что невозможно было идентифицировать надписи на их шарфах.

Поскольку охрана места проведения не смогла проверить значение текста, и он мог содержать политические сообщения, что запрещено правилами Игр, зрителей попросили войти на место проведения без шарфов,

– заявили организаторы.

Они добавили, что организаторы и Международный паралимпийский комитет стремятся создать уважительную и гостеприимную атмосферу для всех – спортсменов и зрителей. Правила и процедуры на местах проведения Игр разработаны для поддержания этой атмосферы и применяются одинаково ко всем участникам.

Что происходило на Играх со сборной Украины?