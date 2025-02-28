Тренер украинцев может заменить Гвардиолу в Манчестере

Главный тренер Жироны Мичел Санчес стал главным фаворитом на тренерское кресло Манчестер Сити. В специалисте видят достойную замену Пепа Гвардиолы.

В последнее время Манчестер Сити не отличается стабильностью. Команда потеряла лидерство в чемпионате Англии, а также вылетела из Лиги чемпионов.

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Мичел может возглавить Манчестер Сити

В руководстве "горожан" считают, что команде нужна перестройка и ищут замену Гвардиоли, пишет 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

Главным кандидатом на должность главного тренера является Мичел Санчес, возглавляющий Жирону и под руководством которого работает Виктор Цыганков, а раньше и Артем Довбык.

Справка. В сезоне-2023/2024 Жирона под руководством Мичела Санчеса заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги и впервые в истории вышла в еврокубки.

Отметим, что в текущем сезоне "каталонцы" показывают худшие результаты и разместились на 13-й позиции чемпионата Испании.