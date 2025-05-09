В субботу, 10 мая, в рамках 35-го тура Ла Лиги встретятся Жирона и Вильярреал. Мичел Санчес не сможет присутствовать на этом матче, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

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Что случилось с Мичелом

Тренера Жироны госпитализировали, однако отмечается, что угрозы его жизни пока нет. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Мичелу понадобится несколько дней на восстановление, а это означает, что он пропустит противостояние 35-го тура чемпионата Испании, где его команда должна встретиться с Вильярреалом. Пресс-конференцию перед проведет его помощник Сальва Фунес.

Отметим, что сейчас Жирона занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги и находится на грани зоны вылета.