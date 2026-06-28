Об обстоятельствах гибели спортсмена пока ничего не известно. Новость о тяжелой утрате сообщил троюродный брат пауэрлифтера.
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Что известно о спортсмене?
Трагическая новость появилась в медиапространстве 27 июня. О гибели Михаила Малкуша сообщил также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Представитель зимних видов спорта отметил, что в свое время Малкуш входил в число сильнейших украинских юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 кг. После начала полномасштабного вторжения России он встал на защиту нашего государства.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что ещё известно о достижениях погибшего спортсмена?
По сообщению Федерации пауэрлифтинга Украины, Михаил Малкуш становился призером чемпионатов мира и чемпионом Европы 2018 года среди юниоров, который состоялся в Люксембурге.
Тогда Михаил выполнил норматив мастера спорта международного класса. В составе сборной Украины на престижных международных соревнованиях он представлял город Луцк. Тренером Михаила в момент триумфа числился Олег Хомьяк.
Также Малкуш установил рекорд Украины, подняв 190 кг на Кубке Украины в Коломые.
В сентябре воину должно было исполниться 30 лет.