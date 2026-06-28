Об обстоятельствах гибели спортсмена пока ничего не известно. Новость о тяжелой утрате сообщил троюродный брат пауэрлифтера.

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Что известно о спортсмене?

Трагическая новость появилась в медиапространстве 27 июня. О гибели Михаила Малкуша сообщил также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Представитель зимних видов спорта отметил, что в свое время Малкуш входил в число сильнейших украинских юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 кг. После начала полномасштабного вторжения России он встал на защиту нашего государства.

Что ещё известно о достижениях погибшего спортсмена?

По сообщению Федерации пауэрлифтинга Украины, Михаил Малкуш становился призером чемпионатов мира и чемпионом Европы 2018 года среди юниоров, который состоялся в Люксембурге.

Тогда Михаил выполнил норматив мастера спорта международного класса. В составе сборной Украины на престижных международных соревнованиях он представлял город Луцк. Тренером Михаила в момент триумфа числился Олег Хомьяк.

Также Малкуш установил рекорд Украины, подняв 190 кг на Кубке Украины в Коломые.

В сентябре воину должно было исполниться 30 лет.