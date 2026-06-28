Про обставини загибелі атлета наразі невідомо. Новиною про болючу втрату повідомив троюрідний брат пауерліфтера.
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Що відомо про спортсмена?
Трагічна звістка з’явилась у медіапросторі 27 червня. Про загибель Михайла Малкуша повідомив також український скелетоніст Владислав Гераскевич.
Представник зимових видів спорту зазначив, що свого часу Малкуш входив до когорти одним найсильніших українських юніорів у жимі лежачи у ваговій категорії до 59 кг. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став на захист нашої держави.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Що ще відомо про досягнення загиблого атлета?
За повідомленням Федерації пауерліфтингу України, Михайло Малкуш ставав призером чемпіонатів світу та чемпіоном Європи 2018 року серед юніорів, який відбувся у Люксембургу.
Тоді Михайло виконав норматив майстра спорту міжнародного класу У складі збірної України на престижних міжнародних змаганнях він представляв місто Луцьк. Тренером Михайла у момент тріумфу значився Олег Хом’як.
Також Малкуш встановив рекорд України, вижавши 190 кг на Кубку України в Коломиї.
У вересні воїну мало б виповнитись 30 років.