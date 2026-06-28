На фронте погиб украинский пауэрлифтер Михаил Малкуш
Кровавая война России против Украины унесла жизнь титулованного пауэрлифтера Михаила Малкуша. Спортсмену навсегда осталось 29 лет.
Об обстоятельствах гибели спортсмена пока ничего не известно. Новость о тяжелой утрате сообщил троюродный брат пауэрлифтера.
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Что известно о спортсмене?
Трагическая новость появилась в медиапространстве 27 июня. О гибели Михаила Малкуша сообщил также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Представитель зимних видов спорта отметил, что в свое время Малкуш входил в число сильнейших украинских юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 кг. После начала полномасштабного вторжения России он встал на защиту нашего государства.
Что ещё известно о достижениях погибшего спортсмена?
По сообщению Федерации пауэрлифтинга Украины, Михаил Малкуш становился призером чемпионатов мира и чемпионом Европы 2018 года среди юниоров, который состоялся в Люксембурге.
Тогда Михаил выполнил норматив мастера спорта международного класса. В составе сборной Украины на престижных международных соревнованиях он представлял город Луцк. Тренером Михаила в момент триумфа числился Олег Хомьяк.
Также Малкуш установил рекорд Украины, подняв 190 кг на Кубке Украины в Коломые.
В сентябре воину должно было исполниться 30 лет.