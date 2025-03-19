Главный тренер Сергей Ребров посетил пресс-конференцию перед матчем против Бельгии. Наставник "сине-желтых" прокомментировал отсутствие Мудрика в сборной, что связано с допингом, сообщает 24 канал со ссылкой УАФ.

Читайте также Сыграет ли Довбык: Ребров рассказал о кадровой ситуации накануне матча с Бельгией

Что сказал Ребров о Мудрике

Сергей Ребров высказался относительно дисквалификации Михаила Мудрика. Главный тренер сборной Украины отметил роль полузащитника Челси для национальной команды.

Мы все поддерживаем Михаила, помогаем. Это важный игрок для нашей сборной, молодой футболист. Я ему желаю только скорейшего возвращения к футболу,

– сказал Ребров.

Сергей Станиславович рассказал о подготовке к игре против Бельгии. Наставник "сине-желтых" отметил, что команда провела тренировку, где попробовали несколько игроков на позиции Михаила Мудрика.

Главный тренер отметил, что завтра все узнают, кто выйдет в стартовом составе. Ребров отметил, что это только первая игра, поэтому важно как сборная сыграет во втором поединке.

Напомним, что первый матч Украина – Бельгия состоится 20 марта. Начало противостояния в 21:45 по киевскому времени. Вторая игра запланирована на 23 марта в Генке.