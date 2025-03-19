Головний тренер Сергій Ребров відвідав пресконференцію перед матчем проти Бельгії. Наставник "синьо-жовтих" прокоментував відсутність Мудрика у збірній, що пов'язана із допінгом, повідомляє 24 канал із посиланням УАФ.

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Що сказав Ребров про Мудрика

Сергій Ребров висловився щодо дискваліфікації Михайла Мудрика. Головний тренер збірної України відзначив роль півзахисника Челсі для національної команди.

Ми всі підтримуємо Михайла, допомагаємо. Це важливий гравець для нашої збірної, молодий футболіст. Я йому бажаю тільки швидшого повернення до футболу,

– сказав Ребров.

Сергій Станіславович розповів про підготовку до гри проти Бельгії. Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що команда провела тренування, де спробували декілька гравців на позиції Михайла Мудрика.

Головний тренер зазначив, що завтра всі дізнаються, хто вийде у стартовому складі. Ребров відзначив, що це лише перша гра, тому важливо як збірна зіграє у другому поєдинку.

Нагадаємо, що перший матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня. Початок протистояння о 21:45 за київським часом. Друга гра запланована на 23 березня у Генку.