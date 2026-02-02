Плохие новости для Мудрика: допинговое дело затягивается
- Футбольная ассоциация Англии продолжает расследование допингового дела Михаила Мудрика, но окончательного вердикта еще нет.
- Мудрик остается вне официальных матчей и тренировок, ожидая завершения расследования, которое может привести к дисквалификации до четырех лет.
Футбольная ассоциация Англии продолжает расследование допингового дела украинского вингера Михаила Мудрика. Игрок Челси и клуб внимательно следят за развитием событий, но окончательного вердикта еще нет.
Михаил Мудрик остается вне официальных матчей и тренировок. По информации Bridgnews, слухи о том, что допинговое дело перешло в активную фазу рассмотрения, не соответствуют действительности.
Что известно о допинговом деле Мудрика?
FA продолжает рассмотрение дела в отношении Мудрика, однако активных слушаний или окончательного решения пока нет.
Украинец не может вернуться к тренировкам Челси и ожидает завершения расследования.
Челси надеется на скорейшее прояснение ситуации, но конкретных сроков Футбольная ассоциация Англии не называет.
Какой была хронология дела?
В декабре 2024 года Михаил Мудрик был временно дисквалифицирован после положительной допинг-пробы,, обнаружившей запрещенное вещество.
Игрок утверждает, что никогда сознательно не употреблял запрещенных препаратов и сотрудничает с соответствующими органами, чтобы выяснить обстоятельства случая.
По правилам FA и Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае подтверждения нарушения футболист может получить до четырех лет дисквалификации – однако этот срок может быть сокращен в зависимости от обстоятельств.
Результат B-пробы, как пишет The Standart, должен был подтвердить или опровергнуть первоначальные данные.
Футбольный путь Мудрика
- Михаил Мудрик – украинский футболист, вингер английского клуба Челси и сборной Украины. Перешел в английский клуб из Шахтера в 2023 году и стал одним из ключевых игроков атаки.
- За свою карьеру в Челси футболист провел 53 матча, в которых забил 5 голов в различных турнирах до временной дисквалификации.
- За сборную Украины Мудрик дебютировал в июне 2022, и по состоянию на сейчас имеет 28 матчей и 3 забитых мяча за национальную команду.