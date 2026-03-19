Антидопинговое агентство может защитить Мудрика: WADA прокомментировало дело украинца
- WADA может помочь Михаилу Мудрику в допинговом деле, если посчитает решение Футбольной ассоциации Англии предвзятым.
- Максимальное наказание для Мудрика составляет 4 года дисквалификации, но спортивные юристы считают, что он не получит весь срок.
Приговор по допинговому делу Михаила Мудрика с нетерпением ожидают не только сам игрок и его болельщики, но и Международное антидопинговое агентство WADA. Президент организации заявил, что не знает, когда наконец Футбольная ассоциация Англии предоставит свое решение.
Когда это наконец произойдет, в WADA решат, что делать с Мудриком. Вероятен сценарий, когда антидопинговый орган на самом деле поможет украинцу, а не накажет его, пишет Give Me Sport.
Как WADA влияет на дело Михаила Мудрика?
Сейчас решение относительно будущего вингера Челси и сборной Украины находится в компетенции Футбольной ассоциации Англии, дисциплинарные органы которого официально обвинили Мудрика в нарушении антидопинговых правил.
Рассмотрение дела на Туманном Альбионе постоянно затягивается, что вызывает непонимание даже у президента WADA Витольда Банки. Тот говорил, что не знает, когда британские коллеги наконец-то примут решение, и назвал ситуацию "тупиком".
Когда же приговор наконец будет объявлен, WASA, согласно процедуре, должна подать запрос на документацию игрока и прокомментировать наказание. Агентство может как согласиться с дисквалификацией или оправданием Мудрика, так и заявить о том, что приговор является слишком мягким или, наоборот, слишком строгим.
То есть теоретически возможна ситуация, когда WADA подаст апелляцию, чтобы защитить Мудрика, если посчитает, что в Англии были предвзятыми не в пользу украинца.
Что грозит Мудрику в допинговом деле?
- Максимальное наказание составляет 4 года дисквалификации, которые отсчитываются с момента прекращения выступлений Мудрика из-за отстранения – с декабря 2024 года.
- Однако большинство спортивных юристов убеждены, что украинец не получит весь срок, ведь не употреблял запрещенные вещества сознательно.
- По информации The Telegraph, Михаил нанял команду адвокатов, которые защищали француза Поля Погба в его допинг-скандале и смогли сократить наказание для бывшего игрока сборной Франции и Ювентуса до 18 месяцев.