Антидопінгове агентство може захистити Мудрика: WADA прокоментувало справу українця

Вирок у допінговій справі Михайла Мудрика з нетерпінням очікують не лише сам гравець та його вболівальники, але й Міжнародне антидопінгове агентство WADA. Президент організації заявив, що не знає, коли Футбольна асоціація Англії надасть своє рішення.

Коли це нарешті станеться, у WADA вирішать, що робити з Мудриком. Ймовірним є сценарій, коли антидопінговий орган насправді допоможе українцю, а не покарає його, пише Give Me Sport.

Як WADA впливає на справу Михайла Мудрика?

Наразі рішення щодо майбутнього вінгера Челсі і збірної України перебуває в компетенції Футбольної асоціації Англії, дисциплінарні органи якого офіційно звинуватили Мудрика у порушенні антидопінгових правил.

Розгляд справи на Туманному Альбіоні постійно затягується, що викликає нерозуміння навіть у президента WADA Вітольда Банки. Той говорив, що не знає, коли британські колеги ухвалять рішення, і назвав ситуацію "глухим кутом".

Коли ж вирок нарешті буде оголошено, WASA, згідно з процедурою, має подати запит на документацію гравця і прокоментувати покарання. Агентство може як погодися з дискваліфікацією чи виправданням Мудрика, так і заявити про те, що вирок є занадто м'яким чи, навпаки, надто суворим.

Тобто теоретично можлива ситуація, коли WADA подасть апеляцію, щоб захистити Мудрика, якщо вважатиме, що в Англії були упередженими не на користь українця.

Що загрожує Мудрику у допінг-справі?