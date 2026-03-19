Антидопінгове агентство може захистити Мудрика: WADA прокоментувало справу українця
- WADA може допомогти Михайлу Мудрику у допінговій справі, якщо вважатиме рішення Футбольної асоціації Англії упередженим.
- Максимальне покарання для Мудрика становить 4 роки дискваліфікації, але спортивні юристи вважають, що він не отримає увесь термін.
Вирок у допінговій справі Михайла Мудрика з нетерпінням очікують не лише сам гравець та його вболівальники, але й Міжнародне антидопінгове агентство WADA. Президент організації заявив, що не знає, коли Футбольна асоціація Англії надасть своє рішення.
Коли це нарешті станеться, у WADA вирішать, що робити з Мудриком. Ймовірним є сценарій, коли антидопінговий орган насправді допоможе українцю, а не покарає його, пише Give Me Sport.
Дивіться також Є рішення щодо Мудрика: Челсі визначився з контрактом українця
Як WADA впливає на справу Михайла Мудрика?
Наразі рішення щодо майбутнього вінгера Челсі і збірної України перебуває в компетенції Футбольної асоціації Англії, дисциплінарні органи якого офіційно звинуватили Мудрика у порушенні антидопінгових правил.
Розгляд справи на Туманному Альбіоні постійно затягується, що викликає нерозуміння навіть у президента WADA Вітольда Банки. Той говорив, що не знає, коли британські колеги ухвалять рішення, і назвав ситуацію "глухим кутом".
Коли ж вирок нарешті буде оголошено, WASA, згідно з процедурою, має подати запит на документацію гравця і прокоментувати покарання. Агентство може як погодися з дискваліфікацією чи виправданням Мудрика, так і заявити про те, що вирок є занадто м'яким чи, навпаки, надто суворим.
Тобто теоретично можлива ситуація, коли WADA подасть апеляцію, щоб захистити Мудрика, якщо вважатиме, що в Англії були упередженими не на користь українця.
Що загрожує Мудрику у допінг-справі?
- Максимальне покарання становить 4 роки дискваліфікації, які відраховуються від моменту припинення виступів Мудрика через відсторонення – з грудня 2024 року.
- Проте більшість спортивних юристів переконані, що українець не отримає увесь термін, адже не вживав заборонені речовини свідомо.
- За інформацією The Telegraph, Михайло найняв команду адвокатів, які захищали француза Поля Погба у його допінг-скандалі і змогли скоротити покарання для колишнього гравця збірної Франції і Ювентуса до 18 місяців.