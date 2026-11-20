Раньше об этом молчал: Мудрик рассказал, как помогал ВСУ
Михаил Мудрик поделился своими мыслями о завершении войны между Украиной и Россией. Также футболист рассказал о поддержке защитников вместе со своим звездным партнером по сборной.
Украинский вингер вспомнил, как в первые недели полномасштабного вторжения помогал соотечественникам вместе с Георгием Судаковым. В интервью Дмитрию Гордону Мудрик также объяснил, почему не видит смысла обращаться с призывом к российскому диктатору.
Как Мудрик участвовал в волонтерской деятельности и помогал ВСУ
По словам футболиста, в начале большой войны они с Судаковым присоединились к оказанию гуманитарной помощи. В частности, обеспечивали людей в Киеве продуктами и водой, а также поддерживали украинских военных.
Мудрик подчеркнул, что помощь защитникам для него даже не подлежала обсуждению. Впоследствии, когда война затянулась, приходилось тщательнее проверять информацию о тех, кому направляли средства и помощь.
Отдельно он высказался о главе Кремля, не подбирая слов.
Я не могу ничего хорошего о нем сказать. А есть ли смысл говорить что-либо этому человеку? Мне кажется, нет. Мне кажется, этот человек слов не понимает – он понимает только силу,
– заявил Михаил.
Зато президентом Украины футболист восхищается. Он поблагодарил Владимира Зеленского за отстаивание интересов Украины и стремление сделать государство сильным и независимым.
Как футболист видит окончание войны
Во время беседы футболиста также спросили, чем, по его мнению, завершится противостояние Украины и России. Михаил предположил, что финалом станут переговоры.
Переговорами. Все войны заканчиваются одинаково. Ну, надеюсь. Мир? Да, иначе никак,
– ответил он.
Мудрик подчеркнул, что будущий мир должен быть справедливым для Украины. Он согласился, что договоренности должны быть честными и долгосрочными, чтобы не допустить повторения российской агрессии.
Напомним, болельщики Тоттенхэма требуют исключить Мудрика из клуба после скандального интервью, в котором украинец лестно отозвался о принципиальном сопернике лондонцев – Арсенале.