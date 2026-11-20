Михаил Мудрик поделился своими мыслями о завершении войны между Украиной и Россией. Также футболист рассказал о поддержке защитников вместе со своим звездным партнером по сборной.

Украинский вингер вспомнил, как в первые недели полномасштабного вторжения помогал соотечественникам вместе с Георгием Судаковым. В интервью Дмитрию Гордону Мудрик также объяснил, почему не видит смысла обращаться с призывом к российскому диктатору.

Как Мудрик участвовал в волонтерской деятельности и помогал ВСУ

По словам футболиста, в начале большой войны они с Судаковым присоединились к оказанию гуманитарной помощи. В частности, обеспечивали людей в Киеве продуктами и водой, а также поддерживали украинских военных.

Мудрик подчеркнул, что помощь защитникам для него даже не подлежала обсуждению. Впоследствии, когда война затянулась, приходилось тщательнее проверять информацию о тех, кому направляли средства и помощь.

Отдельно он высказался о главе Кремля, не подбирая слов.

Я не могу ничего хорошего о нем сказать. А есть ли смысл говорить что-либо этому человеку? Мне кажется, нет. Мне кажется, этот человек слов не понимает – он понимает только силу,

– заявил Михаил.

Зато президентом Украины футболист восхищается. Он поблагодарил Владимира Зеленского за отстаивание интересов Украины и стремление сделать государство сильным и независимым.

Как футболист видит окончание войны

Во время беседы футболиста также спросили, чем, по его мнению, завершится противостояние Украины и России. Михаил предположил, что финалом станут переговоры.

Переговорами. Все войны заканчиваются одинаково. Ну, надеюсь. Мир? Да, иначе никак,

– ответил он.

Мудрик подчеркнул, что будущий мир должен быть справедливым для Украины. Он согласился, что договоренности должны быть честными и долгосрочными, чтобы не допустить повторения российской агрессии.

Напомним, болельщики Тоттенхэма требуют исключить Мудрика из клуба после скандального интервью, в котором украинец лестно отозвался о принципиальном сопернике лондонцев – Арсенале.