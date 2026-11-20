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Український вінгер згадав, як у перші тижні повномасштабного вторгнення допомагав співвітчизникам разом із Георгієм Судаковим. В інтерв'ю Дмитру Гордону Мудрик також пояснив, чому не бачить сенсу звертатися зі словами до російського диктатора.

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Як Мудрик волонтерив та допомагав ЗСУ

За словами футболіста, на початку великої війни вони із Судаковим долучилися до гуманітарної допомоги. Зокрема, забезпечували людей у Києві продуктами та водою, а також підтримували українських військових.

Мудрик наголосив, що допомога захисникам для нього навіть не підлягала обговоренню. Згодом, коли війна затягнулася, доводилося ретельніше перевіряти інформацію про тих, кому спрямовували кошти та допомогу.

Окремо він висловився про очільника Кремля, не добираючи слів.

Я не можу нічого хорошого про нього сказати. А чи є сенс говорити слова цій людині? Мені здається, ні. Мені здається, ця людина слів не розуміє – вона розуміє тільки силу– заявив Михайло.

Натомість президентом України футболіст захоплюється. Він подякував Володимиру Зеленському за відстоювання українських інтересів і прагнення зробити державу сильною та незалежною.

Яким футболіст бачить фінал війни

Під час розмови футболіста також запитали, чим, на його думку, завершиться протистояння України та Росії. Михайло припустив, що фіналом стануть переговори.

Переговорами. Всі війни закінчуються однаково. Ну, сподіваюся. Мир? Так, інакше ніяк– відповів він.

Мудрик наголосив, що майбутній мир має бути справедливим для України. Він погодився, що домовленості повинні бути чесними та довгостроковими, аби не допустити повторення російської агресії.

Нагадаємо, уболівальники Тоттенгема вимагають вигнати Мудрика з клубу після скандального інтерв'ю, в якому українець компліментарно відгукнувся про принципового суперника лондонців – Арсенал.