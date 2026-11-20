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Украинский вингер вспомнил, как в первые недели полномасштабного вторжения помогал соотечественникам вместе с Георгием Судаковым. В интервью Дмитрию Гордону Мудрик также объяснил, почему не видит смысла обращаться с призывом к российскому диктатору.

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Как Мудрик участвовал в волонтерской деятельности и помогал ВСУ

По словам футболиста, в начале большой войны они с Судаковым присоединились к оказанию гуманитарной помощи. В частности, обеспечивали людей в Киеве продуктами и водой, а также поддерживали украинских военных.

Мудрик подчеркнул, что помощь защитникам для него даже не подлежала обсуждению. Впоследствии, когда война затянулась, приходилось тщательнее проверять информацию о тех, кому направляли средства и помощь.

Отдельно он высказался о главе Кремля, не подбирая слов.

Я не могу ничего хорошего о нем сказать. А есть ли смысл говорить что-либо этому человеку? Мне кажется, нет. Мне кажется, этот человек слов не понимает – он понимает только силу– заявил Михаил.

Зато президентом Украины футболист восхищается. Он поблагодарил Владимира Зеленского за отстаивание интересов Украины и стремление сделать государство сильным и независимым.

Как футболист видит окончание войны

Во время беседы футболиста также спросили, чем, по его мнению, завершится противостояние Украины и России. Михаил предположил, что финалом станут переговоры.

Переговорами. Все войны заканчиваются одинаково. Ну, надеюсь. Мир? Да, иначе никак– ответил он.

Мудрик подчеркнул, что будущий мир должен быть справедливым для Украины. Он согласился, что договоренности должны быть честными и долгосрочными, чтобы не допустить повторения российской агрессии.

Напомним, болельщики Тоттенхэма требуют исключить Мудрика из клуба после скандального интервью, в котором украинец лестно отозвался о принципиальном сопернике лондонцев – Арсенале.