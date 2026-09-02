Худший трансфер в истории: Мудрик стал вторым украинцем в Тоттенхэме после Сергея Реброва

Переход Сергея Реброва из Динамо за 11 миллионов фунтов болельщики Тоттенхэма до сих пор считают самым неудачным приобретением лондонского клуба за всю его историю. Теперь в составе "шпор" снова будет украинец.

Михаил Мудрик все же ушел в аренду из Челси, в последние часы трансферного окна переехав из одного района Лондона в другой. У Тоттенхэма даже будет опция выкупа вингера, пишет 24 Канал.

Михаил Мудрик – игрок Тоттенхэма

25-летний футболист сборной Украины стал лишь вторым представителем нашей страны за всю историю "шпор". В северном Лондоне он будет играть под 27-м номером.

После подписания аренды Мудрик отметил, что ему приятно снова работать под руководством Роберто де Дзерби, который оценил талант игрока еще во время своего пребывания в "Шахтере". Михаил назвал себя футболистом, способным привнести на поле скорость и креативность, и хочет делать это как в атакующих действиях, так и для укрепления обороны.

Де Дзерби, в свою очередь, подчеркнул, что будет многого требовать от Мудрика, ведь видит своей задачей помочь украинцу раскрыть лучшую версию себя. Итальянец не скрывал удовлетворения от воссоединения с бывшим подопечным.

По инсайдерской информации, Мудрику в "Тоттенхэме" гарантировано участие не менее чем в половине матчей клуба в сезоне. "Шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты вингеру, а по окончании аренды смогут выкупить контракт футболиста у "Челси" за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Как за Тоттенхэм выступал Сергей Ребров

С лондонским клубом тесно связано имя еще одного бывшего тренера Мудрика – экс-наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва, который перешел в "Тоттенхэм" из "Динамо" в 2000 году.

Этот трансфер фанаты "шпор" предпочитают не вспоминать и регулярно включают в рейтинг худших за всю историю не только своего клуба, но и всей АПЛ. Несмотря на большие надежды, возложенные на Реброва, он за первый сезон в 29 матчах забил лишь 9 мячей, а на второй год стал запасным и забил всего 1 гол. Лондонцы избавились от нападающего, отдав его в аренду в "Фенербахче", где Ребров и дождался окончания контракта с клубом.