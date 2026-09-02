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Sport News 24 Футбол Худший трансфер в истории: Мудрик стал вторым украинцем в "Тоттенхэме" после Сергея Реброва
2 сентября, 08:34
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Худший трансфер в истории: Мудрик стал вторым украинцем в Тоттенхэме после Сергея Реброва

Андрей Олейник

Переход Сергея Реброва из Динамо за 11 миллионов фунтов болельщики Тоттенхэма до сих пор считают самым неудачным приобретением лондонского клуба за всю его историю. Теперь в составе "шпор" снова будет украинец.

Михаил Мудрик все же ушел в аренду из Челси, в последние часы трансферного окна переехав из одного района Лондона в другой. У Тоттенхэма даже будет опция выкупа вингера, пишет 24 Канал.

Михаил Мудрик – игрок Тоттенхэма

25-летний футболист сборной Украины стал лишь вторым представителем нашей страны за всю историю "шпор". В северном Лондоне он будет играть под 27-м номером.

После подписания аренды Мудрик отметил, что ему приятно снова работать под руководством Роберто де Дзерби, который оценил талант игрока еще во время своего пребывания в "Шахтере". Михаил назвал себя футболистом, способным привнести на поле скорость и креативность, и хочет делать это как в атакующих действиях, так и для укрепления обороны.

Де Дзерби, в свою очередь, подчеркнул, что будет многого требовать от Мудрика, ведь видит своей задачей помочь украинцу раскрыть лучшую версию себя. Итальянец не скрывал удовлетворения от воссоединения с бывшим подопечным.

По инсайдерской информации, Мудрику в "Тоттенхэме" гарантировано участие не менее чем в половине матчей клуба в сезоне. "Шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты вингеру, а по окончании аренды смогут выкупить контракт футболиста у "Челси" за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Как за Тоттенхэм выступал Сергей Ребров

С лондонским клубом тесно связано имя еще одного бывшего тренера Мудрика – экс-наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва, который перешел в "Тоттенхэм" из "Динамо" в 2000 году.

Этот трансфер фанаты "шпор" предпочитают не вспоминать и регулярно включают в рейтинг худших за всю историю не только своего клуба, но и всей АПЛ. Несмотря на большие надежды, возложенные на Реброва, он за первый сезон в 29 матчах забил лишь 9 мячей, а на второй год стал запасным и забил всего 1 гол. Лондонцы избавились от нападающего, отдав его в аренду в "Фенербахче", где Ребров и дождался окончания контракта с клубом.

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