Есть решение по Мудрику: Челси определился с контрактом украинца

Отстранение украинца Михаила Мудрика от футбола длится уже полтора года. В лондонском Челси ситуацию с допинг-скандалом вингера не комментируют, но имеют четкую политику относительно трудовых отношений с игроком.

Контракт Михаила Мудрика с клубом был рассчитан вплоть до 2031 года. Сейчас боссы лондонцев не намерены вносить в него какие-либо изменения, пишет L'Equipe.

Что решили в Челси о контракте Мудрика?

По информации французских журналистов, Челси выразил Мудрику безоговорочную поддержку, пока дисциплинарные органы не примут решение по его делу об употреблении мельдония.

"Аристократы" не собираются прекращать сотрудничество с Мудриком или в одностороннем порядке расторгать соглашение, подписанное после его трансфера из Шахтера.

При этом клуб оставляет за собой право изменить эту позицию в случае, если Футбольная ассоциация Англии признает Мудрика виновным в допинговом деле и применит длительное суровое наказание. В таком случае, вероятно, контракт будет расторгнут.

Где будет играть Мудрик, когда вернется?