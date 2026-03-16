Есть решение по Мудрику: Челси определился с контрактом украинца
- Челси поддерживает Михаила Мудрика, пока дисциплинарные органы не примут решение по его делу о допинге, и не планирует разрывать контракт, подписанный до 2031 года.
- Мудрик тренируется в Лондоне и может перейти в аренду в Страсбур, если его дисквалификация будет снята, поскольку оба клуба имеют общих владельцев.
Отстранение украинца Михаила Мудрика от футбола длится уже полтора года. В лондонском Челси ситуацию с допинг-скандалом вингера не комментируют, но имеют четкую политику относительно трудовых отношений с игроком.
Контракт Михаила Мудрика с клубом был рассчитан вплоть до 2031 года. Сейчас боссы лондонцев не намерены вносить в него какие-либо изменения, пишет L'Equipe.
Что решили в Челси о контракте Мудрика?
По информации французских журналистов, Челси выразил Мудрику безоговорочную поддержку, пока дисциплинарные органы не примут решение по его делу об употреблении мельдония.
"Аристократы" не собираются прекращать сотрудничество с Мудриком или в одностороннем порядке расторгать соглашение, подписанное после его трансфера из Шахтера.
При этом клуб оставляет за собой право изменить эту позицию в случае, если Футбольная ассоциация Англии признает Мудрика виновным в допинговом деле и применит длительное суровое наказание. В таком случае, вероятно, контракт будет расторгнут.
Где будет играть Мудрик, когда вернется?
- Soccer World News утверждают, что сейчас Михаил тренируется в Лондоне на базе команды 7-го английского дивизиона Аксбридж по индивидуальной программе.
- Как только будет объявлено решение о его дисквалификации, в случае положительного приговора Мудрик может перейти в аренду в Страсбур, который принадлежит тем же владельцам, что и Челси.
- Инсайдеры убеждают, что украинец "демонстрирует скромность и понимает, что для восстановления игровой формы должен начать выступления в менее амбициозном проекте".