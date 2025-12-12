Несмотря на допинговый скандал: Мудрик может покинуть Челси зимой и оказаться в неожиданном клубе

Уже год Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. В декабре 2024-го в организме украинца нашли запрещенный препарат.

Речь о мельдонии, который стимулирует кровообращение и является запрещенным веществом организацией WADA. Тем не менее, персона Михаила все еще пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eagle Media.

Где может оказаться Мудрик?

Интерес к украинскому вингеру проявляет турецкий Бешикташ. Руководство стамбульцев внимательно следит за ситуацией с Мудриком и готово сделать предложение Челси, когда трансферный бан будет снят.

Ранее Caughtoffside сообщал, что Михаил уже скоро может вернуться в футбол. По их информации, Мудрик будет доступен уже в январе 2026 года.

Кроме того, украинцем также интересуется французский Страсбург. Команда имеет общих владельцев с Челси, поэтому может договориться об аренде Мудрика уже этой зимой.

Пока никаких деталей по делу украинца неизвестно. Ранее появлялась информация, что дисквалификация Мудрика может составить минимум два года. Сам же игрок настаивает на том, что он не принимал запрещенный препарат сознательно.

Что известно о допинге Мудрика?