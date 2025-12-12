Попри допінговий скандал: Мудрик може залишити Челсі взимку та опинитися у несподіваному клубі

Вже рік Михайло Мудрик відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. У грудні 2024-го в організмі українця знайшли заборонений препарат.

Мова про мельдоній, який стимулює кровообіг та є забороненою речовиною організацією WADA. Тим не менш, персона Михайла все ще користується попитом на трансферному ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eagle Media.

Де може опинитися Мудрик?

Інтерес до українського вінгера виявляє турецький Бешикташ. Керівництво стамбульців уважно стежить за ситуацією з Мудриком та готове зробити пропозицію Челсі, коли трансферний бан буде знятий.

Раніше Caughtoffside повідомляв, що Михайло вже скоро може повернутися у футбол. За їх інформацією, Мудрик буде доступний вже у січні 2026 року.

Крім того, українцем також цікавиться французький Страсбург. Команда має спільних власників із Челсі, тому може домовитися про оренду Мудрика вже цієї зими.

Поки що жодних деталей по справі українця невідомо. Раніше з'являлась інформація, що дискваліфікація Мудрика може становити мінімум два роки. Сам же гравець наполягає на тому, що він не приймав заборонений препарат свідомо.

Що відомо про допінг Мудрика?