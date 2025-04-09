Ігор Циганик поділився інсайдом стосовно Михайла Мудрика. Зі слів журналіста, з'явились невтішні прогнози щодо ситуації з гравцем після відкриття проби "B", пише 24 канал із посиланням на Циганик.Live.

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Що відомо про пробу "B"

Скоріш за все результат проби "B" виявився позитивним. Тому Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація на тривалий термін. Наразі відомо, що відповідні органи розглядають можливі санкції для українського вінгера Челсі.

За даними Ігоря Циганика, юристи, які займаються справою 24-річного футболіста знають про результат "B". Зокрема, вони намагаються пом'якшити термін покарання гравця "аристократів".

Я так розумію, що вердикт щодо Мудрика вже є. І дехто про нього вже знає. Просто зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про це не говоритиме. Все стане відомо, коли пройдуть усі інстанції оскарження. Я розумію, що проба "Б" підтверджує пробу "А". І зараз адвокати попросили не видавати це, доки всі дисциплінарні органи не ухвалять своє рішення,

– розповів Циганик.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик потрапив у допінг-скандал у грудні минулого року. Тоді український вінгер отримав позитивний результат проти "А", який виявив заборонені речовини в організмі футболіста.

У поточному сезоні Михайло Мудрик встиг зіграти у 15 матчах за Челсі в офіційних турнірах. За цей час український вінгер відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.