Мудрик порадовал фанатов на 25-летие: футболист опубликовал фото с новыми татуировками

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик сделал первое сообщение в социальных сетях после отстранения от футбола. Звездный игрок сменил прическу и сделал новые татуировки.

5 января 2026 года игроку Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику исполнилось 25 лет. Ради праздничного дня футболист впервые за долгое время опубликовал фотографию в социальных сетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Михаила Мудрика.

Как сейчас выглядит Мудрик?

Звездный украинец подготовил сюрприз для своих фанатов. На фото Мудрик находится в карстовой пещере вблизи подземного озера.

На плече футболиста болельщики заметили новые татуировки. Мудрик сделал себе цветные рисунки в стиле аниме.

Михаил не стал придумывать философские трактаты ко дню рождения, написав лаконично: "25".

Михаил Мудрик в новом стиле / фото из инстаграма футболиста

Отметим, что лондонский Челси тоже поздравил своего футболиста с днем рождения на официальной странице в сети Х.

Когда Мудрик может вернуться в футбол?