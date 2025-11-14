Челси приняло кардинальное решение по Мудрику: что ждет футболиста

Михаил Мудрик почти год находится вне футбольного поля. Украинского вингера Челси отстранили из-за провального допинг-теста.

Лондонский клуб решил, что будет делать с Мудриком, когда он вернется к игре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Что будет делать Челси с Мудриком?

В Челси рассчитывают на то, что футболист не получит строгого наказания за допинг и не будет отбывать весь срок дисквалификации. Боссы клуба решили отдать украинца в аренду.

Ожидается, что вингер после возвращения на футбольное поле перейдет в Страсбург из Франции, который имеет партнерские отношения с английским клубом. В Челси считают, что в Лиге 1 Мудрик сможет восстановить игровую форму.

Кроме того, футболист будет получать значительно больше игровой практики. А потом в клубе планируют вернуть украинского вингера в Англию.

Ранее Витольд Банька прокомментировал допинговый скандал вокруг Мудрика, пишет Укринформ. Президент Всемирного антидопингового агентства заявил, что организация ждет дисциплинарного решения ассоциации футбола Англии.

Какая ситуация у Мудрика?