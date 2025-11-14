Укр Рус
14 ноября, 14:27
3

Челси приняло кардинальное решение по Мудрику: что ждет футболиста

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Челси решило, что будет делать с Михаилом Мудриком после его возвращения на футбольное поле.
  • В Челси надеются, что Мудрик получит больше игровой практики в Лиге 1, а затем вернется в Англию.

Михаил Мудрик почти год находится вне футбольного поля. Украинского вингера Челси отстранили из-за провального допинг-теста.

Лондонский клуб решил, что будет делать с Мудриком, когда он вернется к игре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Что будет делать Челси с Мудриком?

В Челси рассчитывают на то, что футболист не получит строгого наказания за допинг и не будет отбывать весь срок дисквалификации. Боссы клуба решили отдать украинца в аренду.

Ожидается, что вингер после возвращения на футбольное поле перейдет в Страсбург из Франции, который имеет партнерские отношения с английским клубом. В Челси считают, что в Лиге 1 Мудрик сможет восстановить игровую форму.

Кроме того, футболист будет получать значительно больше игровой практики. А потом в клубе планируют вернуть украинского вингера в Англию.

Ранее Витольд Банька прокомментировал допинговый скандал вокруг Мудрика, пишет Укринформ. Президент Всемирного антидопингового агентства заявил, что организация ждет дисциплинарного решения ассоциации футбола Англии.

Какая ситуация у Мудрика?

  • В декабре 2024 года появилась информация, что футболист провалил допинг-тест. До этого он почти месяц не попадал в заявку Челси.

  • Позже была открыта проба "B", которая должна была или подтвердить, или опровергнуть употребление запрещенного вещества Мудриком. По слухам, она тоже оказалась положительной.

  • Если Мудрика признают виновным, тогда он получит 4 года дисквалификации. Однако, если футболист признается в употреблении допинга, то получит менее суровое наказание и вернется на поле уже в 2026 году.

  • Недавно появились слухи, что футболист может выступить на Олимпиаде-2028. Однако представитель вингера Челси опроверг информацию об участии на Играх в Лос-Анджелесе.