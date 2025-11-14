Укр Рус
14 листопада, 14:27
3

Челсі ухвалило кардинальне рішення щодо Мудрика: що чекає на футболіста

Єгор Торяник
Основні тези
  • Челсі вирішило, що робитиме з Михайлом Мудриком після його повернення на футбольне поле.
  • У Челсі сподіваються, що Мудрик отримає більше ігрової практики у Лізі 1, а згодом повернеться до Англії.

Михайло Мудрик майже рік знаходиться поза футбольним полем. Українського вінгера Челсі відстронили через провальний допінг-тест.

Лондонський клуб вирішив, що робитиме з Мудриком, коли він повернеться до гри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Що робитиме Челсі з Мудриком?

У Челсі розраховують на те, що футболіст не отримає суворого покарання за допінг і не відбуватиме увесь термін дискваліфікації. Боси клубу вирішили віддати українця в оренду.

Очікується, що вінгер після повернення на футбольне поле перейде у Страсбург із Франції, який має партнерські відносини з англійським клубом. У Челсі вважають, що у Лізі 1 Мудрик зможе відновити ігрову форму.

Окрім того, футболіст отримуватиме значно більше ігрової практики. А потім у клубі планують повернути українського вінгера в Англію.

Раніше Вітольд Банька прокоментував допінговий скандал навколо Мудрика, пише Укрінформ. Президент Всесвітньої антидопінгової агенції заявив, що організація чекає на дисциплінарне рішення асоціації футболу Англії.

Яка ситуація у Мудрика?

  • У грудні 2024 року з'явилась інформація, що футболіст провалив допінг-тест. До цього він майже місяць не потрапляв до заявки Челсі.

  • Пізніше було відкрито пробу "B", яка мала або підтвердити, або спростувати вживання забороненої речовини Мудриком. За чутками, вона теж виявилася позитивною.

  • Якщо Мудрика визнають винним, тоді він отримає 4 роки дискваліфікації. Проте, якщо футболіст зізнається у вживанні допінгу, то отримає менш суворе покарання і повернеться на поле вже у 2026 році.

  • Нещодавно з'явилися чутки, що футболіст може виступити на Олімпіаді-2028. Однак представник вінгера Челсі спростував інформацію щодо участі на Іграх у Лос-Анджелесі.