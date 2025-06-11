Не Довбик: Ребров назвал футболиста, которого не хватает сборной Украины

В Канаде с 7 по 11 июня состоялся товарищеский турнир Canadian Shield. Сборная Украины отправилась за океан, чтобы попробовать свои силы с национальными командами, которые уже вышли на чемпионат мира 2026 года.

Сергей Ребров в товарищеских играх дал шанс многим игрокам показать себя перед стартом квалификации на Мундиаль-2026. Наставник "сине-желтых" назвал футболиста, которого не хватало команде, сообщает 24 канал.

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Кого выделил Ребров

Сергей Ребров отметил важность Михаила Мудрика для сборной Украины. По словам главного тренера, вингер Челси является неотъемлемой частью команды.

Наставник "сине-желтых" выразил сожаление относительно ситуации с допингом, которая сложилась вокруг Михаила. Сергей Станиславович также подчеркнул, что Мудрика очень не хватало национальной сборной.

К сожалению, сейчас мы не можем его использовать, но надеемся, что он вернется в национальную сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его,

– цитирует Реброва УАФ.

Напомним, что сборная Украины на турнире сыграла против Канады (2:4) и Новой Зеландии (1:2). В общем "сине-желтые" потерпели одно поражение и одержали победу.

Ранее сообщали однако, какое место Украина заняла на Canadian Shield по итогам двух матчей. Победителем стала хозяйка турнира Канада.