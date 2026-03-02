Меняет имидж во время дисквалификации: Мудрик шокировал фанатов новой прической
- Михаил Мудрик во время дисквалификации тренируется и сменил прическу, что привлекло внимание фанатов.
- Его дисквалификация из-за допинга продлится до декабря 2027 года, но есть возможность сократить срок наказания.
Украинский вингер Михаил Мудрик показал свою тренировку во время дисквалификации и удивил фанов неожиданной сменой имиджа. Футболист продолжает поддерживать форму, даже находясь вне матчей.
Мудрик поделился видео в своем инстаграме, на котором выполняет индивидуальные упражнения и забивает эффектный мяч, что привлекло внимание болельщиков. Подписчики также заметили, что во время вынужденной паузы Михаил изменил прическу, добавив свежий штрих к своему внешнему виду, передает 24 Канал.
Как тренируется Мудрик?
Пока Мудрик остается вне официальных матчей из-за отстранения по делу о допинге, он не останавливается в работе над собой. Видео с индивидуальной тренировки демонстрирует, что украинец продолжает работать над техникой и физической формой.
Это видео вызвало активную реакцию среди фанатов в соцсетях: многие отметили, что Михаил "не сидит без дела", а поддерживает свою форму на должном уровне.
Новая прическа Михаила
Болельщики заметили кардинальные изменения во внешности футболиста. Во время вынужденной паузы Мудрик не только тренируется, но и экспериментирует со стилем – его новая прическа стала одной из главных тем обсуждения среди фанов.
Дисквалификация Мудрика
- Напомним, Михаил Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года после того, как провалил допинг-тест.
- При условии трехлетнего бана Мудрик сможет сыграть в официальной игре в декабре 2027 года, ведь его дисквалификация отсчитывается от момента отстранения в декабре 2024-го.
- Football Insider подтверждает, что Михаилу вряд ли грозит полный четырехлетний срок наказания, ведь ранее в подобной ситуации француз Поль Погба смог сократить бан до 1,5 года.
- Из-за дисквалификации Мудрик не поможет сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира, а также пропустит сам Мундиаль, если сине-желтые туда попадут.