На фоне допингового скандала вокруг Михаила Мудрика появились новые подробности его защиты. Юристы футболиста предлагали денежное вознаграждение за информацию об источнике мельдония.

Ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский обнародовал текст якобы неофициального письма юридической компании Morgan Sports Law, представляющей интересы украинского вингера. Документ был адресован людям, принимавшим участие в тренировочном сборе сборной Украины в октябре 2024 года.

Мудрик готов заплатить за информацию о допинге

В письме говорится, что Михаил Мудрик никогда сознательно или намеренно не принимал мельдоний. Поэтому его представители рассматривают две возможные версии попадания запрещенного вещества в организм футболиста: загрязнение или введение препарата другим лицом без ведома игрока.

При этом в юридической компании обратили внимание на то, что за несколько недель до положительного допинг-теста Мудрик находился на тренировочном сборе национальной команды. Именно в этот период, по мнению футболиста, он мог подвергнуться воздействию мельдония.

Чтобы установить точный источник запрещенного вещества, украинец решил искать дополнительные доказательства. Для этого он был готов предложить значительное денежное вознаграждение каждому, кто предоставит правдивую, проверенную и надежную информацию.

Юристы Мудрика были готовы простить даже виновного

Особое внимание привлекают условия, прописанные в письме. Вознаграждение обещали выплатить даже в том случае, если человек, предоставивший доказательства, сам окажется причастным к попаданию мельдония в организм футболиста.

Более того, Мудрик якобы был готов отказаться от каких-либо юридических претензий к такому лицу. В то же время информация должна была быть подтверждена независимыми и объективными доказательствами.

Тот, кто согласился бы помочь футболисту, также должен был быть готов при необходимости дать показания и явиться на соответствующие слушания. Если же информация оказалась бы сфабрикованной или ее не удалось бы подтвердить, вознаграждение не выплачивалось бы.

Напомним, ранее Мудрик обвинил Украинскую ассоциацию футбола в обстоятельствах, которые могли быть связаны с его допинговым делом. Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на заявления футболиста, назвав их безосновательной клеветой.