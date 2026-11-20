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Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський оприлюднив текст нібито неофіційного листа юридичної компанії Morgan Sports Law, яка представляє інтереси українського вінгера. Документ адресували людям, які брали участь у тренувальному зборі збірної України в жовтні 2024 року.

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Мудрик готовий заплатити за інформацію про допінг

У листі йдеться, що Михайло Мудрик ніколи свідомо чи навмисно не вживав мельдоній. Тому його представники розглядають дві можливі версії потрапляння забороненої речовини в організм футболіста: забруднення або введення препарату іншою особою без відома гравця.

При цьому в юридичній компанії звернули увагу на те, що за кілька тижнів до позитивного допінг-тесту Мудрик перебував на тренувальному зборі національної команди. Саме в цей період, на думку футболіста, він міг зазнати впливу мельдонію.

Щоб встановити точне джерело забороненої речовини, українець вирішив шукати додаткові докази. Для цього він був готовий запропонувати значну грошову винагороду кожному, хто надасть правдиву, перевірену та надійну інформацію.

Юристи Мудрика готові були пробачити навіть винуватця

Особливу увагу привертають умови, прописані в листі. Винагороду обіцяли виплатити навіть у тому випадку, якщо людина, яка надасть докази, сама виявиться причетною до потрапляння мельдонію в організм футболіста.

Ба більше, Мудрик нібито був готовий відмовитися від будь-яких юридичних претензій до такої особи. Водночас інформація мала бути підтверджена незалежними й об'єктивними доказами.

Той, хто погодився б допомогти футболісту, також мав бути готовим за потреби надати свідчення та з'явитися на відповідні слухання. Якщо ж інформація виявилася б сфабрикованою або її не вдалося б підтвердити, винагороду не виплачували б.

Нагадаємо, раніше Мудрик звинуватив Українську асоціацію футболу в обставинах, які могли бути пов'язані з його допінговою справою. Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на заяви футболіста, назвавши їх безпідставним наклепом.