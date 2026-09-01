Мудрик перейдет в Тоттенхэм: "шпоры" заплатят миллионы фунтов

Лондонский Тоттенхэм стал главным претендентом на аренду украинца Михаила Мудрика у Челси. Городские соседи готовы вложить в игрока значительные средства и согласиться на особые условия сделки.

В "Челси" хотят гарантировать, что их вингер не просидит сезон на скамейке запасных, а будет набираться игровой практики. Поэтому для "Тоттенхэма" подготовили финансовую ловушку, в которую клуб точно не захочет попасть, пишет 24 Канал со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.

Какие гарантии получит Мудрик в Тоттенхэме

За аренду украинского футболиста на год команда хорошо ему знакомого наставника Роберто де Дзерби заплатит 5 миллионов фунтов. Также "шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты Мудрику, которая составляет около 6 миллионов евро за сезон.

Соглашение предусматривает штрафные санкции в том случае, если команда из северного Лондона не обеспечит вингеру достаточное количество минут на поле. Мудрик должен принять участие не менее чем в 50–60 % матчей в течение сезона – в противном случае "Тоттенхэму" придется заплатить от 6 до 10 миллионов фунтов. Таким образом, общая стоимость аренды украинца для "шпор" точно не опустится ниже 10 миллионов – а может подняться аж до 20, если они не будут активно задействовать игрока.

Когда Мудрик перейдет в Тоттенхэм

В Англии 1 сентября – это дедлайн трансферного окна. Соответственно, все сделки, касающиеся игроков, находящихся под контрактом, должны быть завершены до полуночи.

Михаил Мудрик, по данным Игоря Бурбаса, уже прибыл на базу "Тоттенхэма" утром во вторник, чтобы пройти медицинское обследование. Официальное объявление об аренде может состояться в ближайшие часы.