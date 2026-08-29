Испанское издание ElGolDigital сообщило, что переговоры о возможной аренде футболиста Челси якобы были близки к завершению. Однако ситуация, по-видимому, кардинально изменилась после личной беседы Мудрика с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Валенсия хотела взять Мудрика в аренду

По информации источника, Валенсия в последние дни активизировала переговоры с Челси о аренде 25-летнего Михаила Мудрика.

Испанский клуб якобы рассматривал украинца как возможность получить качественное усиление атакующей линии при относительно небольших финансовых затратах. В Валенсии также якобы рассчитывали на скорость и индивидуальные качества Мудрика после его возвращения к регулярным выступлениям.

Как утверждает издание, сам Челси тоже мог рассматривать аренду как вариант для украинца. Такой шаг позволил бы футболисту получить больше игровой практики перед принятием решения о его дальнейшем будущем.

Помимо Валенсии, интерес к Мудрику якобы проявляли и другие представители Ла Лиги, а также ряд клубов АПЛ.

Якобы получил звонок от Зеленского

Самая неожиданная часть публикации касается причин, из-за которых потенциальный трансфер якобы сорвался.

Испанское издание пишет, что Мудрик якобы получил личный звонок от Владимира Зеленского. По версии источника, президент Украины попросил футболиста вступить в армию.

После этого разговора Мудрик якобы решил отказаться от продолжения карьеры в Челси и потенциальной аренды в Валенсии, чтобы откликнуться на просьбу главы государства.

На данный момент ни сам футболист, ни лондонский Челси, ни официальные представители президента Украины никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому это лишь неподтвержденная версия испанского издания, а не установленный факт.