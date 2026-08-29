Іспанське видання ElGolDigital заявило, що переговори щодо потенційної оренди футболіста Челсі нібито були близькими до просування. Однак ситуація начебто кардинально змінилася після особистої розмови Мудрик з президентом України Володимиром Зеленським.

Валенсія хотіла орендувати Мудрика

За інформацією джерела, Валенсія останніми днями активізувала переговори з Челсі щодо оренди 25-річного Михайла Мудрика.

Іспанський клуб начебто розглядав українця як можливість отримати якісне підсилення атакувальної лінії за відносно невеликі фінансові витрати. У Валенсії також нібито розраховували на швидкість та індивідуальні якості Мудрика після його повернення до регулярних виступів.

Як стверджує видання, сам Челсі теж міг розглядати оренду як варіант для українця. Такий крок дозволив би футболістові отримати більше ігрової практики перед ухваленням рішення про його подальше майбутнє.

Окрім Валенсії, інтерес до Мудрика нібито проявляли й інші представники Ла Ліги, а також низка клубів АПЛ.

Нібито отримав дзвінок від Зеленського

Найбільш несподівана частина публікації стосується причин, через які потенційний трансфер начебто зірвався.

Іспанське видання пише, що Мудрик нібито отримав особистий дзвінок від Володимира Зеленського. За версією джерела, президент України попросив футболіста долучитися до війська.

Після цієї розмови Мудрик начебто вирішив відмовитися від продовження кар'єри в Челсі та потенційної оренди до Валенсії, щоб відповісти на прохання глави держави.

Наразі сам футболіст, лондонський Челсі чи офіційні представники президента України ніяк не коментували цю інформацію. Тому це лише непідтверджена версія іспанського видання, а не встановлений факт.