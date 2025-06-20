В Челси вынесли вердикт Мудрику: рассчитывают ли в клубе на украинца

Михаилу Мудрику грозит дисквалификация сроком на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В Челси вынесли вердикт 24-летнему украинскому вингеру.

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался относительно Михаила Мудрика. В частности, итальянец пролил свет на ситуацию с украинским футболистом, сообщает 24 канал со ссылкой на Mirror.

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Какое решение приняли в Челси по Мудрику

Михаил Мудрик пропустил вторую половину сезона из-за положительного теста на допинг. А недавно Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения украинцу в нарушении антидопинговых правил.

Пока Мудрик ждет официального вердикта по делу с допингом, в Челси уже приняли решение в отношении Михаила. Клуб ищет замену украинскому вингеру.

"Аристократы" планируют выкупить у дортмундской Боруссии – Джейми Гиттенса. Однако "шмели" отклонили два предложения лондонского клуба.

Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы приняли решение искать нового вингера. У нас есть Нони Мадуэке и Педру Нето как профильные фланговые игроки, также пробуем адаптировать Тайрика Джорджа. Но это позиция, которую нужно усиливать,

– сказал Мареска.

Энцо Мареска также заявил, что до последнего будет поддерживать Михаила Мудрика. Главный тренер Челси верит что украинский вингер сознательно не употреблял допинг.

Напомним, что Михаил Мудрик не играл с декабря 2024 года. До этого украинский вингер провел 15 матчей за Челси в официальных турнирах, оформив пять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщали, что полузащитник Челси Коул Палмер выбрал номер Мудрика на футболке. Англичанин будет выступать под ним в сезоне 2025/2026.