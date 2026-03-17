Мудрик покинет Челси летом и станет соперником звезды сборной Украины
- Михаил Мудрик может перейти в аренду во французский клуб Страсбург после завершения дисквалификации, чтобы вернуть игровую практику.
- Мудрика дисквалифицировали из-за положительного теста на мельдоний, и его будущее в Челси под вопросом; трансфер в Страсбург может помочь ему восстановить репутацию.
Украинский вингер Михаил Мудрик может сменить клуб уже ближайшим летом. После допингового скандала украинец фактически выпал из игры более чем на год.
Теперь его возвращение в большой футбол может состояться уже в новой команде. Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры называют французский Страсбург, сообщает L'Equipe.
Что известно о варианте со Страсбургом?
По информации французских источников, вингер готов перейти в Страсбург после завершения дисквалификации.
Речь идет прежде всего об аренде, которая позволит украинцу вернуть игровую практику. Сам футболист осознает, что после длительной паузы закрепиться в Челси будет крайне сложно.
Французский клуб рассматривается как оптимальный вариант для "перезапуска" карьеры. В Лиге 1 Мудрик сможет постепенно набрать форму без чрезмерного давления, которое сопровождает его в Англии.
Последствия допинга и новый вызов во Франции
Украинец не играет с ноября 2024 года из-за положительного теста на мельдоний. Окончательное решение по делу еще ожидается, но уже сейчас понятно: его будущее в Лондоне под большим вопросом.
В такой ситуации вариант со Страсбургом выглядит логичным шагом. Там Мудрик может получить шанс восстановить репутацию и вернуться на уровень, который в свое время сделал его одним из самых дорогих украинских футболистов.
Если трансфер состоится, вингер станет соперником украинца Ильи Забарного из ПСЖ в Лиге 1, а также получит новый шанс доказать свою ценность после одного из самых громких скандалов в карьере.
Что известно о дисквалификации Михаила Мудрика?
- В декабре 2024 года Мудрик был временно отстранен от участия в матчах и тренировках после положительного результата допинг-теста.
- В июне 2025 года Федерация футбола Англии официально выдвинула ему обвинения в нарушении антидопинговых правил, открыв дисциплинарное дело. По английским правилам такой проступок может повлечь за собой дисквалификацию до четырех лет, сообщает The Independent.
- Его юридическая команда провела добровольный тест на полиграфе (детектор лжи), результаты которого они представили как доказательство того, что он не знал о мельдонии в своем организме, информирует goal.com.