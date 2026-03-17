Мудрик покинет Челси летом и станет соперником звезды сборной Украины

Украинский вингер Михаил Мудрик может сменить клуб уже ближайшим летом. После допингового скандала украинец фактически выпал из игры более чем на год.

Теперь его возвращение в большой футбол может состояться уже в новой команде. Наиболее реальным вариантом продолжения карьеры называют французский Страсбург, сообщает L'Equipe.

Что известно о варианте со Страсбургом?

По информации французских источников, вингер готов перейти в Страсбург после завершения дисквалификации.

Речь идет прежде всего об аренде, которая позволит украинцу вернуть игровую практику. Сам футболист осознает, что после длительной паузы закрепиться в Челси будет крайне сложно.

Французский клуб рассматривается как оптимальный вариант для "перезапуска" карьеры. В Лиге 1 Мудрик сможет постепенно набрать форму без чрезмерного давления, которое сопровождает его в Англии.

Последствия допинга и новый вызов во Франции

Украинец не играет с ноября 2024 года из-за положительного теста на мельдоний. Окончательное решение по делу еще ожидается, но уже сейчас понятно: его будущее в Лондоне под большим вопросом.

В такой ситуации вариант со Страсбургом выглядит логичным шагом. Там Мудрик может получить шанс восстановить репутацию и вернуться на уровень, который в свое время сделал его одним из самых дорогих украинских футболистов.

Если трансфер состоится, вингер станет соперником украинца Ильи Забарного из ПСЖ в Лиге 1, а также получит новый шанс доказать свою ценность после одного из самых громких скандалов в карьере.

Что известно о дисквалификации Михаила Мудрика?