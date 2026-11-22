Врач сборной Украины Роман Жолобайлюк добавил несколько подробностей о своем видении допингового дела Михаила Мудрика. Известно, как действовали юристы футболиста.

Скандал между Михаилом Мудриком и Украинской футбольной ассоциацией продолжает набирать обороты. Врач сборной Украины Роман Жолобайлюк рассказал сайту "Украинский футбол" о контактах с представителями игрока.

Что сказал врач о тактике Мудрика

Несколькими днями ранее глава Украинского футбола Андрей Шевченко заявил, что в ходе рассмотрения дела об употреблении допинга представители футболиста Челси неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти сотрудника, который бы взял на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе.

По словам Жолобайлюка, подобные контакты действительно имели место. Да, я помню, что год назад мне в WhatsApp действительно приходили сообщения.

Деталей формулировок уже не помню, но суть сводилась к такому: если я могу предоставить какую-то информацию или взять ответственность на себя, мне будут благодарны и выплатят вознаграждение – якобы для того, чтобы помочь в расследовании. Было указано: даже если я виновен, юридических претензий не будет. Мой ответ был однозначным: я помогаю в рамках закона, даю официальные показания и действую без каких-либо лишних договоренностей,

– сказал врач.

Напомним, Михаил Мудрик в большом скандальном интервью Дмитрию Гордону рассказал, что мельдоний мог попасть в его организм только в сборной Украины.

Что еще рассказал Мудрик о своем допинге в интервью Гордону

В беседе с журналистом футболист сообщил, что в лагере команды есть нутрициолог, который каждому игроку дает стаканчик с таблетками, которые тот должен выпить.

Впоследствии стало известно, что юристы Михаила предлагали денежное вознаграждение за информацию об источнике мельдония.