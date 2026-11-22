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Скандал між Михайлом Мудриком та Українською асоціацією футболу продовжує розвиватися. Лікар збірної України Роман Жолобайлюк для сайту "Український футбол" розповів про контакти з представниками гравця.

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Що сказав лікар про тактику Мудрика

Кількома днями раніше очільник Українського футболу Андрій Шевченко заявив, що у ході розгляду справи про вживання допінгу представники футболіста Челсі неодноразово звертались до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі.

За словами Жолобайлюка, подібні контакти дійсно мали місце. Так, пригадую, що рік тому мені в WhatsApp справді надходили повідомлення.

Деталей формулювань уже не пам'ятаю, але суть зводилася до такого: якщо я можу надати якусь інформацію або взяти відповідальність на себе, мені будуть вдячні за винагороду – нібито щоб допомогти в розслідуванні. Було вказано: навіть якщо я винен, юридичних претензій не буде. Моя відповідь була однозначною: я допомагаю в межах закону, даю офіційні свідчення і дію без жодних зайвих домовленостей– сказав лікар.

Нагадаємо, Михайло Мудрик у великому скандальному інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що мельдоній міг потрапити в його організм тільки в збірній України.

Що ще розповів Мудрик про свій допінг в інтерв'ю Гордону

У розмові з журналістом футболіст повідомив, що в таборі команди є нутриціолог, який кожному гравцю дає стаканчик із таблетками, котрі той має випити.

Згодом стало відомо, що юристи Михайла пропонували грошову винагороду за інформацію про джерело мельдонію.