"Вердикт уже есть": известный журналист дал инсайд об открытие пробы "B" в деле Мудрыка

Инцидент с допингом вокруг Михаила Мудрыка набирает обороты. Недавно появилась информация, которая касается открытия пробы "B", что решит судьбу украинского вингера Челси.

Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно Михаила Мудрыка. По словам журналиста, появились неутешительные прогнозы относительно ситуации с игроком после открытия пробы "B", пишет 24 канал со ссылкой на Циганик.Live.

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Что известно о пробе "B"

Скорее всего результат пробы "B" оказался положительным. Поэтому Михаилу Мудрыку грозит дисквалификация на длительный срок. Сейчас известно, что соответствующие органы рассматривают возможные санкции для украинского вингера Челси.

По данным Игоря Цыганика, юристы, которые занимаются делом 24-летнего футболиста знают о результате "B". В частности, они пытаются смягчить срок наказания игрока "аристократов".

Я так понимаю, что вердикт по Мудрыку уже есть. И кое-кто о нем уже знает. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Все станет известно, когда пройдут все инстанции обжалования. Я понимаю, что проба "Б" подтверждает пробу "А". И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение,

– рассказал Цыганик.

Напомним, что Михаил Мудрык попал в допинг-скандал в декабре прошлого года. Тогда украинский вингер получил положительный результат против "А", который обнаружил запрещенные вещества в организме футболиста.

В текущем сезоне Михаил Мудрык успел сыграть в 15 матчах за Челси в официальных турнирах. За это время украинский вингер отметился тремя голами и пятью результативными передачами.