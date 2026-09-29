Против включения Подоляка в руководство ФИДЕ выступает Федерация шахмат Украины. Там настаивают, что это решение может быть принято только с их согласия, пишет 24 Канал.

Турлов настаивает на назначении Подоляка

Новоизбранный президент ФИДЕ Турлов считает, что имеет право определять кандидатуру своего заместителя, даже несмотря на то, что она не была согласована с ФШУ.

Мы проконсультировались с нашей избирательной комиссией по поводу этой кандидатуры. В данном случае согласование с федерацией не является обязательным. Господин Подоляк является советником Офиса Президента Украины. Я считаю, что это уважаемый человек в стране. Поэтому я поддерживаю эту кандидатуру,

– заявил бывший россиянин.

Какова позиция ФШУ

В Федерации шахмат Украины возмущены и шокированы тем, что человек из Украины пытается попасть в руководство ФИДЕ без разрешения национальной ассоциации. По словам представителей ФШУ, это неслыханно, а особенно позорно то, что Тимур Турлов находится под санкциями в Украине: против него были введены ограничения со стороны Рады национальной безопасности и обороны еще в октябре 2022 года.

В Федерации шахмат Украины заявляют, что все документы собраны, а юридические команды готовы к тому, чтобы в случае, если Подоляк действительно станет вице-президентом ФИДЕ, подать на него в суд.