Проти долучення Подоляка до керівництва ФІДЕ виступає Федерація шахів України. Там наполягають, що це рішення може бути ухвалене лише з їхньої згоди, пише 24 Канал.

Турлов наполягає на призначенні Подоляка

Новообраний президент ФІДЕ Турлов вважає, що має право на визначення кандидатури свого заступника навіть попри те, що її не погоджувала ФШУ.

Ми проконсультувалися з нашою виборчою комісією щодо цієї номінації. В цьому випадку погодження з федерацією не є обов’язковим. Пан Подоляк є радником Офісу Президента України. Я вважаю, що це поважна людина в країні. Тому я підтримую цю кандидатуру,

– заявив колишній росіянин.

Яка позиція ФШУ

У Федерації шахів України обурені та шоковані тим, що людина з України намагається потрапити в керівництвом ФІДЕ без дозволу національної асоціації. За словами представників ФШУ, це нечувано, а особливо ганебно те, що Тимур Турлов – підсанкційна особа в Україні: проти нього було запроваджено обмеження з боку Ради національної безпеки та оборони ще у жовтні 2022 року.

У Федерації шахів України говорять, що усі документи зібрано, а юридичні команди готові для того, щоб в разі, якщо Подоляк справді стане віцепрезидентом ФІДЕ, позиватися проти нього до суду.