Подоляк назвал главную задачу на посту вице-президента ФИДЕ

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк так все-таки вошел в состав команды нового руководства Международной шахматной федерации, несмотря на протесты со стороны украинской ассоциации. Чиновник пообещал бороться с проблемой, охватившей мировой спорт.

В интервью "Трибуне" Подоляк объяснил, зачем ему было идти в ФИДЕ и чем он занимался с начала полномасштабного вторжения россиян в сфере шахмат, пишет 24 Канал.

Подоляк против россиян

По словам Михаила Подоляка, его ключевая задача на посту вице-президента ФИДЕ – противостоять "ползучему возвращению россиян в мировой спорт".

Чтобы и в других международных федерациях доминировали либо наши партнеры, занимающие четкую позицию в отношении России, либо Украина. Чтобы мы влияли на решения этих федераций,

– так охарактеризовал свою работу Подоляк.

Почему Подоляк не контактировал с ФШУ

Одной из главных причин скандала, разразившегося после объявления команды нового президента ФИДЕ Тимура Турлова, является то, что кандидатура Михаила Подоляка не была одобрена Федерацией шахмат Украины. В ФШУ считают, что чиновник предал государственные интересы.

В свою очередь, он сам объяснил, что занимался не спортивной составляющей, которая находится в компетенции федерации, а конкретно задачей устранить из ФИДЕ людей предыдущего президента Аркадия Дворковича. Эту цель Подоляк поставил перед собой еще в 2022–2023 годах, но, как он утверждает, "не удалось ввести санкции, которые бы открыли окно возможностей".

Поэтому лишь незадолго до выборов Подоляк обратился к Турлову с просьбой, чтобы отношения ФШУ с ФИДЕ стали более теплыми. Чиновник рассчитывал на роль лоббиста организации, но столкнулся с "чем-то, что стало для меня полной загадкой".