Брал медали на Олимпиадах: один из лучших пловцов Украины Михаил Романчук завершил карьеру

Украинские призеры Олимпийских игр продолжают завязывать со спортом. Еще в 2024-м году о конце карьеры объявил победитель Игр Жан Беленюк.

Теперь же мир профессионального спорта покинул другой призер Олимпиады. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне, речь о Михаиле Романчуке.

По теме Ждут ребенка, поженились перед Олимпиадой: самые известные пары в украинском спорте

Завершил ли карьеру Романчук?

29-летний уроженец Ровно собрал специальную пресс-конференцию по этому случаю. На ней Романчук объявил о конце своей профессиональной карьеры.

При этом Михаил не окончательно покидает мир спорта. В прошлом году спортсмена избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Также он является председателем подразделения федерации в Хмельницкой области.

К слову, прошлом году свою карьеру на паузу поставила титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Девушка является женой Михаила и и сейчас она беременна.

Кроме того, Марина получила дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, сообщает Athletics Integrity Unit. В организме прыгуньи в длину был найден тестостерон, из-за чего ее отстранили от официальных соревнований на четыре года.

Что известно о Михаиле Романчуке?