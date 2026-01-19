Брал медали на Олимпиадах: один из лучших пловцов Украины Михаил Романчук завершил карьеру
- Михаил Романчук,объявил о завершении профессиональной карьеры.
- Романчук является одним из лучших пловцов в истории Украины и двукратным медалистом Олимпийских игр.
Украинские призеры Олимпийских игр продолжают завязывать со спортом. Еще в 2024-м году о конце карьеры объявил победитель Игр Жан Беленюк.
Теперь же мир профессионального спорта покинул другой призер Олимпиады. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне, речь о Михаиле Романчуке.
Завершил ли карьеру Романчук?
29-летний уроженец Ровно собрал специальную пресс-конференцию по этому случаю. На ней Романчук объявил о конце своей профессиональной карьеры.
При этом Михаил не окончательно покидает мир спорта. В прошлом году спортсмена избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Также он является председателем подразделения федерации в Хмельницкой области.
К слову, прошлом году свою карьеру на паузу поставила титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Девушка является женой Михаила и и сейчас она беременна.
Кроме того, Марина получила дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, сообщает Athletics Integrity Unit. В организме прыгуньи в длину был найден тестостерон, из-за чего ее отстранили от официальных соревнований на четыре года.
Что известно о Михаиле Романчуке?
- Михаил является одним из лучших пловцов в истории Украины. Спортсмен 4 раза брал медали на чемпионатах мира по водным видам спорта.
- Дважды Романчуку покорялось "серебро" на 1500 метрах вольным стилем. Кроме того, пловец выигрывал бронзовые медали на 800 метрах, а также в плавании на открытой воде на 5 километров.
- По количеству наград на ЧМ в бассейне Романчук делит первое место среди мужчин с Олегом Лисогором. Наиболее успешным для Михаила стал 2021 год.
- Тогда он зажег на Олимпийских играх в Токио, взяв "серебро" на 1500 метрах и "бронзу" на 800 метрах вольным стилем. Последним стартом Романчука стала Олимпиада-2024, где он занял 17-е место в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем.