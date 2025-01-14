13 января на 59-м году жизни скончался экс-игрок киевского Динамо, донецкого Шахтера, львовских Карпат и ряда других украинских клубов Михаил Стельмах. О смерти воспитанника галицкого футбола сообщила пресс-служба "бело-синих", пишет 24 Канал.

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Играл в команде Лобановского и в финале Кубка Украины

Михаил Стельмах родился 29 апреля 1966 года в городе Золочев Львовской области. Футболом начал заниматься во львовском ОШИСП.

В возрасте 19 лет попал в команду Динамо Ирпень, которая была фарм-клубом столичного гранда. В 1988 году полузащитника забрал в главную команду легендарный Валерий Лобановский. За "бело-синих" Михаил сыграл 12 матчей и отметился голом в ворота ленинградского Зенита.

Во время футбольной карьеры Стельмах выступал за донецкий Шахтер и львовские Карпаты, с которыми вышел в финал Кубка Украины в 1993 году. Также выступал за команды Галичина, Эвис, ЦСКА-Борисфен, ЦСКА Киев и полтавскую Ворсклу. Кроме того, успел поиграть за рубежом в сербском Спартаке Суботица.

Михаилу Стельмаху было 58 лет / фото ФК Скала 1911

После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе киевского ЦСКА. Был главным тренером команды ФК Харьков и Диназ. С сентября 2024 года Михаил Андреевич был помощником главного тренера команды второй лиги Скала 1911 Стрый.

Соболезнования родным и близким Михаила Стельмаха выразили киевское Динамо, Украинская Премьер-лига, стрыйская Скала 1911.

Ранее в возрасте 69 лет ушел из жизни бывший футболист Днепра, Таврии и Динамо Олег Серебряский.