На войне погиб бывший футболист и тренер Михаил Толстяк

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите.

Накануне этот список пополнился именем очередного воина из мира спорта. Погиб украинский солдат Михаил Толстяк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию футбола Тернопольской области.

Что известно о гибели Михаила Толстяка?

Свой последний бой он принял 29 октября 2025 года. Жизнь спортсмена оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Грековка Луганской области.

На войне Михаил был разведчиком-оператором штурмового батальона. Теперь ему навсегда 30.

В гражданской жизни он почти всю жизнь посвятил футболу. Был не только игроком, но и тренером.

Как Михаил Толстяк был вовлечен в спорт?

Павший воин был воспитанником комплексной детско-юношеской школы Нетешина Хмельницкой области.

В 2008 – 2012 годах учился и тренировался во Львовском училище физической культуры под руководством Ивана Павлюха и выступал за ЛФКС-Карпаты в Детско-юношеской футбольной лиге Украины. В этом турнире за четыре сезона в составе львовян провел 60 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

В 2012 году поступил в Кременецкую областную гуманитарно-педагогическую академию имени Тараса Шевченка, где учился на факультете физического воспитания. Параллельно несколько сезонов выступал за местный Буревестник, а также в студенческом чемпионате Украины.

На взрослом уровне играл также за Энергетик из Нетешина, ирпенскую Ютландию и ряд польских команд.

Перед тем, как присоединиться к Силам обороны Украины работал тренером в футбольном клубе Новатор из Хмельницкого, в котором щемяще высказались о наставнике: "Он был не просто тренером – он был наставником, другом и примером для многих детей, которых научил верить в себя, бороться до конца и никогда не сдаваться. Его сердце билось любовью к футболу и Украине. В самое трудное время он стал на защиту Родины – и отдал за нее свою жизнь. Мы помним. Мы благодарны".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Михаилу Толстяку…

