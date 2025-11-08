На війні загинув колишній футболіст і тренер Михайло Толстяк

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті.

Напередодні цей список поповнився ім'ям чергового воїна зі світу спорту. Загинув український солдат Михайло Толстяк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію футболу Тернопільщини.

Читайте також Гравці плакали на полі: у Сербії під час матчу помер футбольний тренер

Що відомо про загибель Михайла Толстяка?

Свій останній бій він прийняв 29 жовтня 2025 року. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Греківка Луганської області.

На війні Михайло був розвідником-оператором штурмового батальйону. Тепер йому назавжди 30.

У цивільному житті він майже все життя присвятив футболу. Був не тільки гравцем, а й тренером.

Як Михайло Толстяк був залучений у спорт?

Полеглий воїн був вихованцем комплексної дитячо-юнацької школи Нетішина на Хмельниччині.

У 2008 – 2012 роках навчався та тренувався у Львівському училищі фізичної культури під керівництвом Івана Павлюха та виступав за ЛФКС-Карпати в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України. У цьому турнірі за чотири сезони у складі львів'ян провів 60 матчів, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами.

У 2012 році вступив до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, де навчався на факультеті фізичного виховання. Паралельно кілька сезонів виступав за місцевий Буревісник, а також у студентському чемпіонаті України.

На дорослому рівні грав також за Енергетик з Нетішина, ірпінську Ютландію та низку польських команд.

Перед тим, як долучитися до Сил оборони України працював тренером у футбольному клубі Новатор з Хмельницького, в якому щемливо висловилися про наставника: "Він був не просто тренером – він був наставником, другом і прикладом для багатьох дітей, яких навчив вірити у себе, боротися до кінця та ніколи не здаватися. Його серце билося любов’ю до футболу та України. У найважчий час він став на захист Батьківщини – і віддав за неї своє життя. Ми пам’ятаємо. Ми вдячні".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Михайлу Толстяку…

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про ще одну втрату в українській спортивній спільноті. На фронті загинув хокеїст Олександр Ніконов.