Гості забезпечили собі комфортну перевагу вже в перші дев'ять хвилин зустрічі, забивши два м'ячі. Проте цю гру так і не було завершено через трагічні обставини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Telegraf.

Читайте також Скандал у матчі Шахтар – Динамо: УАФ винесла вердикт щодо непризначеного пенальті за фол Коноплі

Що сталося під час матчу Младост Лучани – Раднічки 1923?

У середині першого тайму стало погано наставнику гостей Младену Жижовичу. Він раптово знепритомнів біля лави запасних своєї команди.

Медики миттєво почали надавати першу допомогу та намагалися реанімувати 44-річного тренера. Після цього його терміново доставили до місцевої лікарні.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати боснійського спеціаліста не вдалося. В цей час матч продовжувався, але його було негайно зупинено, коли стало відомо, що життя тренера обірвалося.

Після повідомлення про смерть тренера гостей гравці обох команд були шоковані від почутого. Вони упали на газон і не стримували емоцій на футбольному полі.

Гравці дізналися про смерть Младена Жижовича: дивіться відео

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025

Нагадаємо, що напередодні помер найстаріший чемпіон Олімпійських ігор Шарль Кост. Його серце зупинилося на 102 році життя.

Що відомо про Младена Жижовича?